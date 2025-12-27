Desetogodišnjak upao u otvoreni šaht ispred škole: "Jedva su ga izvukli"

Nesreća se dogodila večeras u Bijeljini kada je desetogodišnje dijete upalo u otvoreni šaht ispred Osnovne škole "Knez Ivo od Semberije".

Sve se desilo oko 18 sati, što je izazvalo uznemirenje građana koji su se zatekli u blizini. Prema riječima svjedoka, dijete je odmah dobilo pomoć od prisutnih, koji su reagovali brzo kako bi ga izvukli.

Na mjesto događaja ubrzo je stigla policija, koja je obavila uviđaj i osigurala prostor.

- Jedva su izvukli dijete iz šahta. Srećom, nije povrijeđeno - rekao je jedan od svjedoka za InfoBijeljinu.

Nakon policije, oko 19 sati stigla je i ekipa „Vodovoda“, koja je ograđivanjem šahta spriječila mogućnost novih nesreća.