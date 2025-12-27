Izbio požar na jugoistoku BiH: Vatrogasci "kasnili" na intervenciju, objekti spašeni u posljednji čas

Na jugoistoku Bosne i Hercegovine večeras je izbio požar trave i niskog rastinja u ulici Solunskih dobrovoljaca, u blizini Srednjoškolskog centra Gacko.

Stanari okolnih zgrada odmah su reagovali i pokušali spriječiti širenje požara, čime su dali značajan doprinos u zaštiti ljudi i imovine prije dolaska vatrogasaca.