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SPRIJEČENO ŠIRENJE

Izbio požar na jugoistoku BiH: Vatrogasci "kasnili" na intervenciju, objekti spašeni u posljednji čas

Stanari okolnih zgrada odmah su reagovali i pokušali spriječiti širenje požara, čime su dali značajan doprinos u zaštiti ljudi i imovine

Požar u Gacku. Facebook

M. Až.

27.12.2025

Na jugoistoku Bosne i Hercegovine večeras je izbio požar trave i niskog rastinja u ulici Solunskih dobrovoljaca, u blizini Srednjoškolskog centra Gacko.

Stanari okolnih zgrada odmah su reagovali i pokušali spriječiti širenje požara, čime su dali značajan doprinos u zaštiti ljudi i imovine prije dolaska vatrogasaca.

Požar je ozbiljno ugrožavao okolne poslovne objekte, ali je intervencijom vatrogasaca spriječeno dalje širenje, te su objekti spašeni u posljednji čas, saopćili su vatrogasci.

Međutim, tokom izlaska na intervenciju, vatrogasna vozila nisu mogla odmah napustiti garažu jer su ispred bila nepropisno parkirana vozila, iako je na tom mjestu strogo zabranjeno parkiranje.

# POŽAR
# GACKO
# BIH
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