Dječak teško povrijeđen tokom korištenja petardi

Dječak star 13,5 godina u ponedjeljak je ozbiljno povrijeđen dok je koristio pirotehniku, pri čemu je zadobio teške povrede dva prsta i zadržan je na liječenju u bolnici u Splitu. Ovo je prvi zabilježeni slučaj povrede od petardi u Splitsko-dalmatinskoj županiji ove godine, saopćila je policija.

Prema prvim informacijama, dječak je povrijeđen u poslijepodnevnim satima na području Splita dok je rukovao pirotehnikom. Zadobio je povredu ruke, odnosno dva prsta, zbog čega je ostao na liječenju u KBC-u Split. Neslužbeno se saznaje da je operacija u toku i da ljekari pokušavaju spasiti prste od amputacije.

- Ovo je prvi slučaj ove godine u Splitsko-dalmatinskoj županiji u kojem je dijete teško povrijeđeno od pirotehnike. Stoga još jednom pozivamo sve građane, a posebno roditelje, da odgovornim ponašanjem prema svojoj djeci doprinesu da ovo ostane jedini takav događaj - naglasili su iz splitske policije.

Policija je ponovo apelovala na roditelje da ne kupuju pirotehniku djeci mlađoj od 14 godina, da vode računa o njihovoj sigurnosti i osiguraju da djeca ne koriste pirotehnička sredstva jer ona mogu trajno narušiti zdravlje. Također su poručili da razgovaraju s djecom i ukažu im na moguće štetne posljedice, te da svojim primjerom pokažu kako se blagdani mogu proslaviti i bez pirotehnike.

Na kraju su svi upozoreni da se suzdrže od upotrebe pirotehničkih sredstava jer su opasna za odrasle, a posebno za djecu.