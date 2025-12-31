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TUZLA

Podignuta optužnica protiv direktora škole za seksualno uznemiravanje

Milkunić je optužen da je počinio produženo krivično djelo iz člana Zakona o ravnopravnosti polova u BiH

Podignuta optužnica protiv direktora škole za seksualno uznemiravanje. Društvene mreže

A. O. / BIRN BiH

31.12.2025

Državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Dejana Milkunića za seksualno i uznemiravanje na osnovu pola učenica i nastavnice Srednje muzičke škole u Tuzli u periodu dok je bio direktor ove škole.

Kako je saopšteno iz Tužilaštva Milkunić se tereti da je tokom 2023. i 2024. godine, u svojstvu direktora Srednje muzičke škole u Tuzli, kontinuirano i u više navrata, svjesno koristeći položaj nadređenosti, neprimjerenim djelovanjem i postupcima, neodgovorno se ponašao prema učenicama i nastavnici ove škole na osnovu spola, čime je kod njih izazvao osjećaj uznemirenosti, stida i poniženosti.

- Optuženi se tereti da je na osnovu pola vršio uznemiravanje i seksualno uznemiravanje čime je izazivao zastrašujući i ponižavajući osjećaj uznemirenosti te tako ugrozio mir i duševno zdravlje drugog - stoji u saopštenju.

Milkunić je optužen da je počinio produženo krivično djelo iz člana Zakona o ravnopravnosti polova u BiH.

# DIREKTOR
# ŠKOLA
# SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE
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