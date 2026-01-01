Incident u novogodišnjoj noći: Ženu udario šakom u glavu nasred ulice jer mu je prigovorila zbog petardi

Tokom novogodišnje noći na području Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske zabilježena su dva odvojena slučaja narušavanja javnog reda i mira, koji nisu bili povezani s organiziranim dočecima na otvorenom.

Prvi incident

Prvi incident dogodio se oko 0:10 sati ispred stambene zgrade u Ulici Grgura Ninskog u Bjelovaru. Prema policijskim navodima, nepoznati muškarac fizički je napao 56-godišnju ženu i udario je šakom u glavu nakon što mu je prigovorila zbog bacanja pirotehničkih sredstava.

Povrijeđenoj ženi pružena je ljekarska pomoć. Vozilom hitne medicinske pomoći prevezena je u Opću bolnicu dr. Anđelko Višić u Bjelovaru. U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdio identitet i pronašao počinitelj, protiv kojeg će nakon toga biti podnesen optužni prijedlog.

41-godišnjak udarao 38-godišnjaka po glavi i tijelu

Drugi slučaj zabilježen je oko 3:20 sati ispred ugostiteljskog objekta na Trgu kralja Tomislava u Daruvaru. Javni red i mir narušavala su dva muškarca u dobi od 38 i 41 godinu, koji su najprije vikali i galamili jedan na drugoga. Sukob je potom eskalirao kada je 41-godišnjak više puta udario 38-godišnjaka po glavi i tijelu.

U tom događaju 38-godišnjak je zadobio vidljive ozljede te je zatražio liječničku pomoć. Liječničkim pregledom utvrđeno je da je riječ o lakšim tjelesnim ozljedama. Protiv obojice sudionika slijedi podnošenje optužnog prijedloga zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.