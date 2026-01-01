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STRAŠNO

Incident u novogodišnjoj noći: Ženu udario šakom u glavu nasred ulice jer mu je prigovorila zbog petardi

Povrijeđenoj ženi pružena je ljekarska pomoć

Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

D. H.

1.1.2026

Tokom novogodišnje noći na području Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske zabilježena su dva odvojena slučaja narušavanja javnog reda i mira, koji nisu bili povezani s organiziranim dočecima na otvorenom.

Prvi incident

Prvi incident dogodio se oko 0:10 sati ispred stambene zgrade u Ulici Grgura Ninskog u Bjelovaru. Prema policijskim navodima, nepoznati muškarac fizički je napao 56-godišnju ženu i udario je šakom u glavu nakon što mu je prigovorila zbog bacanja pirotehničkih sredstava.

Povrijeđenoj ženi pružena je ljekarska pomoć. Vozilom hitne medicinske pomoći prevezena je u Opću bolnicu dr. Anđelko Višić u Bjelovaru. U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdio identitet i pronašao počinitelj, protiv kojeg će nakon toga biti podnesen optužni prijedlog.

41-godišnjak udarao 38-godišnjaka po glavi i tijelu

Drugi slučaj zabilježen je oko 3:20 sati ispred ugostiteljskog objekta na Trgu kralja Tomislava u Daruvaru. Javni red i mir narušavala su dva muškarca u dobi od 38 i 41 godinu, koji su najprije vikali i galamili jedan na drugoga. Sukob je potom eskalirao kada je 41-godišnjak više puta udario 38-godišnjaka po glavi i tijelu.

U tom događaju 38-godišnjak je zadobio vidljive ozljede te je zatražio liječničku pomoć. Liječničkim pregledom utvrđeno je da je riječ o lakšim tjelesnim ozljedama. Protiv obojice sudionika slijedi podnošenje optužnog prijedloga zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

# NOVA GODINA
# PETARDE
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