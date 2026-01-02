Dojava o požaru skladišta u Mostaru, vatrogasci upućeni na teren

U petak poslijepodne zaprimljena je dojava o požaru skladišta tvrtke Dukat, na Bišću polju nadomak Mostara, nakon čega su na teren upućena tri vozila Profesionalne vatrogasne postrojbe (PVP) Mostar, potvrđeno je za Fenu iz te službe.

Kako je navedeno, vatrogasne ekipe odmah su upućene na mjesto događaja radi provjere navoda iz dojave i eventualne intervencije.

Za sada nema službenih informacija o razmjerima požara niti o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenima.

Više informacija bit će poznato nakon uviđaja i izvještaja s terena.