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OBAVIJEŠTEN TUŽILAC

BMW-om sletio s puta: Policija u automobilu pronašla tijelo vozača

Policiji je 40 minuta iza ponoći prijavljeno da je došlo do slijetanja automobila sa kolovoza

Policija na terenu. SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

A. O.

3.1.2026

Muškarac iz Šamca, inicijala T.G. preminuo je noćas tokom vožnje i njegovo vozilo BMW skliznulo je sa kolovoza na magistralnom putu Šamac – Brčko u mjestu Novo Selo, saopćeno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Policiji je 40 minuta iza ponoći prijavljeno da je došlo do slijetanja automobila sa kolovoza, a izlaskom na lice mjesta u vozilu su na mjestu vozača zatekli tijelo T.G.

Ljekar Hitne pomoći Doma zdravlja Šamac konstatovao je da je u pitanju prirodna smrt.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

# PU BIJELJINA
# POLICIJA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# TIJELO
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