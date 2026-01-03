BMW-om sletio s puta: Policija u automobilu pronašla tijelo vozača

Muškarac iz Šamca, inicijala T.G. preminuo je noćas tokom vožnje i njegovo vozilo BMW skliznulo je sa kolovoza na magistralnom putu Šamac – Brčko u mjestu Novo Selo, saopćeno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Policiji je 40 minuta iza ponoći prijavljeno da je došlo do slijetanja automobila sa kolovoza, a izlaskom na lice mjesta u vozilu su na mjestu vozača zatekli tijelo T.G.

Ljekar Hitne pomoći Doma zdravlja Šamac konstatovao je da je u pitanju prirodna smrt.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.