Državljanin BiH osumnjičen da je u Crnoj Gori pijan pretukao partnericu

Bosansko-hercegovačkom državljaninu S.T. određeno je zadržavanje pod sumnjom da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

On se tereti da je jučer rano ujutro napao partnerku.

- Naime, postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni dana 03.01.2026. godine, oko 03.30 sati, u alkoholisanom stanju, nakon kraće verbalne rasprave, fizički napao svoju partnerku u intimnoj vezi, oštećenu S.T., na način što ju je uhvatio za ruke, oborio na pod i udario otvorenom šakom u predjelu lica, usljed čega je ista zadobila lake tjelesne povrede - naglasili su iz ODT Podgorica.

Njemu je određeno zadržavanje zbog postojanja opasnosti od bjekstva, imajući u vidu da je strani državljanin, te da je boravio u Crnoj Gori isključivo zbog oštećene.