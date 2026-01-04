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UDARAO JE ŠAKOM U LICE

Državljanin BiH osumnjičen da je u Crnoj Gori pijan pretukao partnericu

Njemu je određeno zadržavanje zbog postojanja opasnosti od bjekstva, imajući u vidu da je strani državljanin, te da je boravio u Crnoj Gori isključivo zbog oštećene

Crnogorska policija. Anadolija

S. S.

4.1.2026

Bosansko-hercegovačkom državljaninu S.T. određeno je zadržavanje pod sumnjom da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

On se tereti da je jučer rano ujutro napao partnerku.

- Naime, postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni dana 03.01.2026. godine, oko 03.30 sati, u alkoholisanom stanju, nakon kraće verbalne rasprave, fizički napao svoju partnerku u intimnoj vezi, oštećenu S.T., na način što ju je uhvatio za ruke, oborio na pod i udario otvorenom šakom u predjelu lica, usljed čega je ista zadobila lake tjelesne povrede - naglasili su iz ODT Podgorica.

Njemu je određeno zadržavanje zbog postojanja opasnosti od bjekstva, imajući u vidu da je strani državljanin, te da je boravio u Crnoj Gori isključivo zbog oštećene.

# CRNA GORA
# NASILJE U PORODICI
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