Bh. državljanin u velikim problemima: Evo šta mu je policija pronašla prilikom granične kontrole u Njemačkoj

Njemačka granična policija dočekala je Novu godinu uz pojačane kontrole autobusa na međunarodnim linijama, a već u prvim danima primjene ovih mjera zabilježeni su konkretni rezultati na terenu.

Tokom jedne od provjera, policijski službenici su u području Subena zaustavili autobus koji saobraća na međunarodnoj relaciji. Kontrola je obavljena na autoputu A3 (Autobahn A3), odmah nakon graničnog prijelaza Suben.

Prilikom pregleda putnika, kod 31-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine pronađena je marihuana.

Opojna droga je oduzeta, a protiv putnika će, prema dostupnim informacijama, biti podnesena krivična prijava. Nakon završetka propisane procedure, omogućeno mu je da nastavi dalje putovanje.