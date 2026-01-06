Cesta Posušje – Jablanica: Vozilo sletjelo 30 metara niz strminu, vatrogasci ga sat rezali

Posuški vatrogasci su rano jutros iz vozila koje je sletjelo s ceste na planinskom prijevoju Mučinovac izvukli dvije ozlijeđene osobe.

U vozilu su se nalazile dvije mlađe osobe, od kojih je jedna bila bez svijesti i prikliještena deformiranom karoserijom.

Vatrogasci su odmah osigurali mjesto nesreće i stabilizirali vozilo, nakon čega su, u saradnji s ekipom Hitne medicinske pomoći, Policijom i HGSS-om Posušje, pristupili tehničkoj intervenciji koristeći specijalni alat za rezanje.

Unesrećene osobe su, uz pomoć nosila i alpinističkih tehnika HGSS-a, sigurno transportirane niz strminu.

Posuški vatrogasci su posebno istakli odličnu koordinaciju svih hitnih službi na terenu, naglašavajući da je kombinacija tehničke opreme i alpinističkih metoda omogućila brzo i sigurno spašavanje, uz maksimalnu sigurnost unesrećenih i samih spasilaca.

Također su uputili zahvalu kolegama iz HGSS-a, Policije i Hitne medicinske pomoći na profesionalnosti i nesebičnom angažmanu.