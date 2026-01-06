Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

STRAŠNA NESREĆA

Cesta Posušje – Jablanica: Vozilo sletjelo 30 metara niz strminu, vatrogasci ga sat rezali

Unesrećene osobe su, uz pomoć nosila i alpinističkih tehnika HGSS-a, sigurno transportirane niz strminu

Posuški vatrogasci. Facebook

S. S.

6.1.2026

Posuški vatrogasci su rano jutros iz vozila koje je sletjelo s ceste na planinskom prijevoju Mučinovac izvukli dvije ozlijeđene osobe.

U vozilu su se nalazile dvije mlađe osobe, od kojih je jedna bila bez svijesti i prikliještena deformiranom karoserijom.

Vatrogasci su odmah osigurali mjesto nesreće i stabilizirali vozilo, nakon čega su, u saradnji s ekipom Hitne medicinske pomoći, Policijom i HGSS-om Posušje, pristupili tehničkoj intervenciji koristeći specijalni alat za rezanje.

Unesrećene osobe su, uz pomoć nosila i alpinističkih tehnika HGSS-a, sigurno transportirane niz strminu. 

Posuški vatrogasci su posebno istakli odličnu koordinaciju svih hitnih službi na terenu, naglašavajući da je kombinacija tehničke opreme i alpinističkih metoda omogućila brzo i sigurno spašavanje, uz maksimalnu sigurnost unesrećenih i samih spasilaca. 

Također su uputili zahvalu kolegama iz HGSS-a, Policije i Hitne medicinske pomoći na profesionalnosti i nesebičnom angažmanu.

# HGSS
# NESREĆA
# POSUŠJE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.