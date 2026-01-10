Godinu dana bez optužnice za ubistvo Dejana Kostića Dele

Iako se 11. januara 2026. navršava godina dana od krvavog obračuna u kojem je ispred banjalučkog restorana "Stara Ada" hicima iz pištolja ubijen Dejan Kostić Dela (35), optužnica za ovaj zločin još nije podignuta.
Nekadašnji vođa navijača Borca ubijen je 11. januara 2025, a na meti istrage su Nemanja Sjenica (31) i njegov otac Jelenko Kopranović (52), te Nikola Kos (36) i Jovica Grujić (33), pišu Nezavisne novine.
- Ovaj predmet nalazi se u radu i u fazi je istrage. U navedenom predmetu do sada su preduzete brojne istražne radnje, neke od tih radnji se i dalje preduzimaju, a pribavljaju se i dokazi putem međunarodne pravne pomoći - rečeno je za "Nezavisne novine" iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci.
Teško ubistvo
Kako je potvrđeno za Nezavisne, Nemanju Sjenicu, koji je u bjekstvu, terete za teško ubistvo, za šta je zaprijećena minimum decenija robije.
- Zatvorom od najmanje deset godina ili kaznom doživotnog zatvora biće kažnjen onaj ko drugog ubije na svirep ili podmukao način - navedeno je u Krivičnom zakoniku Republike Srpske.
Nikola Kos, koji se, nakon višemjesečnog bjekstva, predao sredinom avgusta 2025. godine, osumnjičen je da je prije i nakon zločina vozio Sjenicu i pomogao mu u bjekstvu, zbog čega ga terete za pomaganje.
- Ko drugome sa umišljajem pomogne u izvršenju krivičnog djela, biće kažnjen kao da ga je sam učinio, a može biti i blaže kažnjen - jasan je Krivični zakonik RS.
Pomoć nakon zločina
Nemanjinog oca Jelenka Kopranovića terete za podstrekavanje na teško ubistvo, a u zakonu stoji da "ko drugog umišljajno podstrekne da izvrši krivično djelo, biće kažnjen kao da ga je sam izvršio".
Jovica Grujić osumnjičen je za pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, za šta je zaprijećeno od jedne do osam godina zatvora.
Tog dana je, podsjetimo, prema rezultatima istrage, u restoranu prvo došlo do svađe između Kopranovića i Kostića, te je Kostić, koji je tu bio sa nevjenčanom suprugom i djetetom, pri izlasku iz restorana Kopranoviću opsovao majku i rekao mu da će se vratiti.
Došao sa pištoljem
Sumnja se da je potom uslijedio poziv Nemanji Sjenici da dođe do restorana, što je ovaj i uradio.
Sjenica je, prema rezultatima istrage, nosio pištolj, prišao s leđa Kostiću, pa kada se Dela okrenuo bočno, ispalio je metak u lijevo rame Kostića. Kostić je, prema ranijim rezultatima istrage, pao na tlo, pa dok je ležao, Sjenica je ispalio još jedan metak u njegovu glavu.
Nakon toga su Sjenica i Kos, kako ih terete, Volvom, koji je vozio Kos, pobjegli. Tokom istrage ispitano je više Banjalučana, a naš izvor otkrio je za šta su osumnjičeni i ostali.
Nadzorne kamere
- Nakon što je osumnjičeni Sjenica ubio Kostića, Grujić je, svjestan da su nadzorne kamere mogle snimiti ubistvo, zajedno sa Kopranovićem, od osoblja restorana zatražio da otključaju magacin, u kojem se nalazila oprema za video-nadzor - dodaje izvor "Nezavisnih novina".
Nakon toga su Grujić i Kopranović, kako se sumnja, ušli u magacin i presjekli kablove na snimaču video-zapisa nadzornih kamera. Snimač su, kako ih terete, uzeli, a on je nakon toga nađen u rijeci Vrbas, dok je Volvo, u kojem su pobjegla dvojica osumnjičenih, pronađen na Čokorskim poljima kod Banjaluke.
U momentima kada se sve dešavalo, u restoranu je bio veliki broj gostiju, uključujući i djecu.
Nedugo nakon ubistva, brojni inspektori su "češljali" svaki pedalj asfalta ispred "Stare Ade", u potrazi za čahurama i ostalim tragovima.