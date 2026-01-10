Godinu dana bez optužnice za ubistvo Dejana Kostića Dele

Iako se 11. januara 2026. navršava godina dana od krvavog obračuna u kojem je ispred banjalučkog restorana "Stara Ada" hicima iz pištolja ubijen Dejan Kostić Dela (35), optužnica za ovaj zločin još nije podignuta.

Nekadašnji vođa navijača Borca ubijen je 11. januara 2025, a na meti istrage su Nemanja Sjenica (31) i njegov otac Jelenko Kopranović (52), te Nikola Kos (36) i Jovica Grujić (33), pišu Nezavisne novine.

- Ovaj predmet nalazi se u radu i u fazi je istrage. U navedenom predmetu do sada su preduzete brojne istražne radnje, neke od tih radnji se i dalje preduzimaju, a pribavljaju se i dokazi putem međunarodne pravne pomoći - rečeno je za "Nezavisne novine" iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci.

Teško ubistvo

Kako je potvrđeno za Nezavisne, Nemanju Sjenicu, koji je u bjekstvu, terete za teško ubistvo, za šta je zaprijećena minimum decenija robije.

- Zatvorom od najmanje deset godina ili kaznom doživotnog zatvora biće kažnjen onaj ko drugog ubije na svirep ili podmukao način - navedeno je u Krivičnom zakoniku Republike Srpske.

Nikola Kos, koji se, nakon višemjesečnog bjekstva, predao sredinom avgusta 2025. godine, osumnjičen je da je prije i nakon zločina vozio Sjenicu i pomogao mu u bjekstvu, zbog čega ga terete za pomaganje.

- Ko drugome sa umišljajem pomogne u izvršenju krivičnog djela, biće kažnjen kao da ga je sam učinio, a može biti i blaže kažnjen - jasan je Krivični zakonik RS.

Pomoć nakon zločina

Nemanjinog oca Jelenka Kopranovića terete za podstrekavanje na teško ubistvo, a u zakonu stoji da "ko drugog umišljajno podstrekne da izvrši krivično djelo, biće kažnjen kao da ga je sam izvršio".