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NASILJE U PORODICI

Prijetio supruzi nožem: Tražio od nje da bira ili da je on ubije ili da skoči u rijeku

Muškarcu je nakon saslušanja određeno zadržavanje do 72 sata

MUP Crne Gore. Facebook

M. Až.

12.1.2026

Bjelopoljska policija podnijela je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju protiv E.K. zbog sumnje na nasilje u porodici.

- Iz krivične prijave i priloženih dokaza proizilazi da je osumnjičeni dana 11.01.2026. godine, oko 14:00 časova, u porodičnoj kući, oštećenoj supruzi uputio prijetnje uz upotrebu noža da pođe s njim. Tokom vožnje uputio joj je više prijetnji, prisiljavajući je da bira da li da ubije nju ili njenu prijateljicu, te da će je ubiti ako se ne odluči sama da skoči u rijeku Lim. Nakon toga zaustavio je vozilo na mostu u mjestu Strojtanica i naredio joj da pozove djecu i pozdravi se s njima, pri čemu je oštećena izašla iz vozila i pozvala policiju - navodi se u saopćenju ODT Bijelo Polje.

Njemu je nakon saslušanja određeno zadržavanje do 72 sata.

# BIJELO POLJE
# CRNA GORA
# NASILJE U PORODICI
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