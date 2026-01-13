Doktorica opljačkana u gradskom prijevozu: Nije sumnjala da je meta džeparoša

Kada je Macura izašla stanici kod pijace, shvatila je da se dogodilo ono najgore. Čim je posegnula za stvarima, vidjela je da joj fali novčanik u kojem su se nalazila sva dokumenta, ali i platne kartice.

Macura je pretrpjela stres zbog ove situacije, piše Telegraf. Ona je pokradena u gradskom prijevozu na liniji broj 78. koji saobraća do Banjice, a slučaj je prijavila policiji.

Doktorica Nada Macura (78), doživjela je veliku neprijatnost kada je pokradena u gradskom prijevozu, a sve se desilo prije dva dana u Beogradu.

Izvor blizak istrazi otkriva da doktorica nije vidjela sam trenutak krađe, ali je jedan detalj zapamtila.

- Nada je ispričala da je primijetila da se neko "mota" oko nje dok je bila u gužvi u autobusu. Ipak, u tom trenutku nije sumnjala da je meta džeparoša - kaže izvor.

Pljačkaši joj potrošili pare sa kartice

Da stvar bude gora, pljačkaši nisu gubili ni trenutak. Dok je doktorica još pokušavala da se sabere, na mobilni telefon počela su da joj stižu obavještenja iz banke. Lopovi su odmah počeli da skidaju novac sa njenih računa.

Stizale su poruke o transakcijama koje su vršene u realnom vremenu. Doktorica je odmah alarmirala nadležne službe kako bi blokirala kartice.

Inače, doktorica se često vozi gradski prijevozom u Beogradu, gdje joj sugrađani nude da sjedne, što ona često odbija.

"Lijepo li je imati bogatog muža"

Podsjetimo, Nada Macura često ističe da joj materijalne stvari nikada nisu bile važne, da se kroz život sama borila. Ipak, kako kaže, žali jer se nije bogato udala, te bi poslije razvoda uživala u bogatstvu.

- Radije bih birala lijepog nego bogatog muškarca. Platila sam to svojim brakom, zato što sam gledala kako je moj muž bio lep zgodan i dotjeran. Ali to je možda greška, jer sad vidim da sam trebala da tražim manje lijepog i dotjeranog muškarca, a možda više pametnijeg. Jer moj muž je stalno potencirao neke materijalne stvari, jahte, skupa vozila. Pričao je o nekom životu koji je bio nekako meni sa strane, na koji ja nisam obraćala pažnju. Ali sad kad bolje razmislim u ovim godinama, lijepo je imati bogatog muža. I da sam mogla nakon razvoda uživati u nekom raskošu, nekoj kući na moru - rekla je Nada Macura nedavno.