U Sarajevu uhapšen muškarac (39): Pronađeni spid, marihuana, ekstazi, novac

Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Skladištar", s ciljem suzbijanja neovlaštenog prometa opojnim drogama.

U izvršenim pretresima na području Novog Grada, pronađeno je više različitih pakovanja materija koje asociraju na opojne droge speed, marihuana i ecstasy, ukupne količine više od 950 grama, 39 tableta koje asociraju na opojnu drogu ecstasy, određena količina gotovog novca, mobilni telefon, kao i drugi predmeti od interesa za istragu.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, slobode je lišen A.Dž. (1987) iz Sarajeva i predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.

Osumnjičeni je na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS, saopćeno je iz MUP-a KS.