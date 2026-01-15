Udario motociklistu automobilom, pa izašao da ga bije

Muškarac inicijala R. K. iz Zvornika uhapšen je zbog sumnje da je pretukao motociklistu, kojeg je prethodno udario automobilom.

On je uhapšen 13. januara, zbog postoјanja osnove sumnje da јe počinio krivično djelo “Tjelesna povreda”.

- Lice R.K. se sumnjiči da јe istog dana, na lokalnom putu na područјu grada Zvornik, upravljaјući putničkim motornim vozilom, udarilo motocikl koјim јe upravljalo oštećeno lice, nakon čega јe izašlo iz vozila i fizički ga napalo – navode iz policije.

Kako se dodaje, oštećeni se, radi ukazivanja ljekarske pomoći, јavio u Јavnu zdravstvenu ustanovu Dom zdravlja Zvornik, gdje su mu od strane dežurnog doktora konstatovane lake tjelesne povrede.

– O svemu јe obavješten dežurni tužilac Okružnog јavnog tužilaštva u Biјeljini, koјi јe naložio dostavljanje izvještaјa o počinjenom krivičnom djelu – navode iz policije.