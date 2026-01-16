Stravična nesreća na putu Maglaj-Žepče: Poginula jedna osoba, druga povrijeđena

Jedna osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na magistralnom putu M-17, u mjestu Liješnica (tunel Sikola II) na dionici Maglaj-Žepče, saznaje portal „Avaza“.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a ZDK, na izlazu iz tunela Sikola II prema Žepču dogodila se saobraćajna nesreća, u kojoj su učestvovali jedno teretno i putničko vozilo.

- Jedno lice je smrtno stradalo, dok je drugo lice iz ovog vozila – suvozač zadobio povrede i prebačen je u Hitnu pomoć Maglaj – potvrđeno je za „Avaz“.

Saobraćaj je u potpunosti obustavljen i preusmjeren kroz grad Maglaj.