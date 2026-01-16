Optužnica protiv bivšeg direktora brčanske firme, izdavao poslovni prostor koji nije njegov

Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine saopćilo je da je Osnovni sud Brčko distrikta potvrdio optužnicu protiv lica E.Z. (57) iz Brčkog i privrednog društva "Kvadar" d.o.o., zbog postojanja osnovane sumnje da je optuženi počinio krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.

Kako se navodi u pisanom saopštenju vršioca dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta BiH, E.Z. se tereti da je u svojstvu bivšeg direktora i odgovornog lica navedenog privrednog društva, od 2006. do 2020. godine, zaključivao i potpisivao ugovor o dugoročnom zakupu poslovnog prostora u ulici Bosne Srebrene broj 7, iako je znao da taj prostor nije u vlasništvu društva "Kvadar“.

Prema navodima optužnice, na ovaj način pribavljena je protivpravna imovinska korist za to privredno društvo u iznosu od 1.245.600,00 KM, dok je Brčko distrikt BiH oštećen za isti iznos zbog izgubljene dobiti usljed nenaplaćene zakupnine.

Istovremeno sa podizanjem optužnice, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH podnijelo je Sudu prijedlog za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u navedenom iznosu.

U nastavku postupka, Osnovni sud Brčko distrikta BiH zakazat će ročište za izjašnjenje optuženog o krivici, navodi se u saopćenju Tužilaštva Brčko distrikta BiH.