Gust dim na krovu Suda: Evakuisani svi zaposleni i građani iz zgrade

U zgradi Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici broj 29, u Beogradu jutros je došlo do incidenta kada se, iz za sada neutvrđenih razloga, pojavio gust dim u području krovne konstrukcije.

Svi zaposleni u sudu, kao i u Specijalnom tužilaštvu, hitno su evakuirani iz objekta.

Dojava o dimu zaprimljena je oko 8.30 sati, nakon čega su na teren upućene brojne vatrogasne ekipe. Iako su prve informacije ukazivale na veći požar, na licu mjesta je utvrđeno da nema otvorenog plamena, već da se iz krova širi gust dim koji je počeo ulaziti u unutrašnje prostorije.

Zgrada ispražnjena u rekordnom roku

Odmah po aktiviranju alarma proveden je sigurnosni protokol. Pripadnici osiguranja izveli su sve zaposlene, sudije i stranke na plato ispred zgrade. Prema informacijama s terena, nema povrijeđenih osoba, a ekipe Hitne pomoći su dežurale preventivno.

Vatrogasci pretražuju krov

Vatrogasci se trenutno nalaze na krovu zgrade i vrše detaljnu provjeru krovne konstrukcije kako bi locirali tačno mjesto tinjanja i spriječili eventualno izbijanje požara. Sumnja se da je do pojave dima došlo usljed kvara na elektroinstalacijama ili ventilacionom sistemu.

Saobraćaj i rad suda

U Ustaničkoj ulici, u smjeru prema Konjarniku, saobraćaj je usporen zbog prisustva vatrogasnih vozila, ali nije u potpunosti obustavljen.

Rad Specijalnog suda i Tužilaštva za organizirani kriminal trenutno je u zastoju. Očekuje se procjena nadležnih o tome kada će zgrada biti sigurna za povratak zaposlenih i nastavak zakazanih ročišta.

Uviđaj će biti obavljen nakon što se otkloni svaka opasnost od izbijanja požara.

Oglasio se MUP

Pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova uspješno su lokalizirali požar koji je jutros izbio u zgradi Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici, na Voždovcu. Tom prilikom nije bilo povrijeđenih osoba.

Požar je prijavljen u 8.21 sat, a vatrogasno-spasilačke jedinice stigle su na lice mjesta u 8.25 sati. Utvrđeno je da se dim pojavio na posljednjoj etaži objekta, gdje je došlo do zadimljavanja više kancelarija, nakon čega je intervencija odmah započeta.

Na intervenciji su bili angažirani pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica Voždovac, Stari Grad, Zvezdara i Novi Beograd – ukupno 35 vatrogasaca-spasilaca sa 11 vozila.

Situacija je stavljena pod kontrolu, a vatrogasci nastavljaju rad na provjetravanju prostorija i kontroli plafonskog i krovnog dijela objekta.