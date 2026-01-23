Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRONAĐENI DOKAZI

Policija pretresla tiktokera iz Srebrenika: Lažno se predstavljao kao policijski službenik

Koristio policijsku uniformu i službene oznake

Pronađena uniforma. MUP TK

M. Až.

23.1.2026

Istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Srebrenik identifikovali su osobu koja se na društvenoj mreži TikTok lažno predstavljala kao policijski službenik, koristeći policijsku uniformu i službene oznake, čime je dio javnosti doveden u zabludu.

Kako je saopćeno iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, policijski službenici su postupali po operativnim saznanjima da nepoznata osoba putem profila pod nazivom "Hodža hit, Dr.Hox" objavljuje videosadržaje u policijskoj uniformi i s obilježjima službene osobe. Tim povodom provedene su opsežne istražne i operativne mjere s ciljem utvrđivanja identiteta korisnika spornog profila.

- Tom prilikom utvrđen je identitet osobe, a radi se o A. Z. (1983) iz Tinje, Grad Srebrenik. Daljim provjerama policija je utvrdila da je navedeno lice na spomenutom profilu objavljivalo različite neprimjerene sadržaje, koristeći raznu elektroničku opremu i predmete, kao i oznake policijskog službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, iako nije zaposlenik policije, čime se lažno predstavljalo kao službena osoba - naveli su iz kantonalne policije.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo lažno predstavljanje, iz člana 369. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, protiv A. Z. Kantonalnom tužilaštvu dostavljen je izvještaj sa svim prikupljenim dokazima, radi daljnjeg postupanja.

Iz policije podsjećaju da je lažno predstavljanje kao službena osoba krivično djelo te su uputili apel građanima da svaki sličan slučaj prijave nadležnim institucijama, kako bi se spriječilo dovođenje javnosti u zabludu i eventualna zloupotreba povjerenja građana.

# MUP TK
# TIKTOK
# SREBRENIK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.