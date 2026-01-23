Policija pretresla tiktokera iz Srebrenika: Lažno se predstavljao kao policijski službenik

Istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Srebrenik identifikovali su osobu koja se na društvenoj mreži TikTok lažno predstavljala kao policijski službenik, koristeći policijsku uniformu i službene oznake, čime je dio javnosti doveden u zabludu.

Kako je saopćeno iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, policijski službenici su postupali po operativnim saznanjima da nepoznata osoba putem profila pod nazivom "Hodža hit, Dr.Hox" objavljuje videosadržaje u policijskoj uniformi i s obilježjima službene osobe. Tim povodom provedene su opsežne istražne i operativne mjere s ciljem utvrđivanja identiteta korisnika spornog profila.

- Tom prilikom utvrđen je identitet osobe, a radi se o A. Z. (1983) iz Tinje, Grad Srebrenik. Daljim provjerama policija je utvrdila da je navedeno lice na spomenutom profilu objavljivalo različite neprimjerene sadržaje, koristeći raznu elektroničku opremu i predmete, kao i oznake policijskog službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, iako nije zaposlenik policije, čime se lažno predstavljalo kao službena osoba - naveli su iz kantonalne policije.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo lažno predstavljanje, iz člana 369. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, protiv A. Z. Kantonalnom tužilaštvu dostavljen je izvještaj sa svim prikupljenim dokazima, radi daljnjeg postupanja.

Iz policije podsjećaju da je lažno predstavljanje kao službena osoba krivično djelo te su uputili apel građanima da svaki sličan slučaj prijave nadležnim institucijama, kako bi se spriječilo dovođenje javnosti u zabludu i eventualna zloupotreba povjerenja građana.