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TUŽILAŠTVO KS

Na meti akcije "Abstergo" pomoćnik NiP-ove Naide Hote Muminović, članovi Komisije za polaganje vozačkih ispita i vlasnik autoškole

Tužilaštvo KS ih tereti za uzimanje mita od kandidata koji su polagali vozački ispit

Kemo ZIlić. TV Sa

S. S.

26.1.2026

Pripadnici MUP-a KS po nalogu postupajućeg tužioca MUP-a KS provode akciju "Abstergo" na čak 15 lokacija na području Kantona Sarajevo.

Osobe se sumnjiče za zloupotrebu položaja i primanje dara.

- Pod istragom Tužilaštva KS je više članova Komisije za polaganje vozačkih ispita, pomoćnik kantonalnog ministra za saobraćaj i edukaciju u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje i vlasnik jedne autoškole u Sarajevu. Tužilaštvo KS ih tereti za uzimanje mita od kandidata koji su polagali vozački ispit - navela je portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić.

Inače, Kemo Zilić je pomoćnik ministrice Naide Hote-Muminović u Ministarstvu odgoja i obrazovanja za sektor saobraćaja i edukacije.

# TUŽILAŠTVO KS
# MUP KS
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