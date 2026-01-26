Na meti akcije "Abstergo" pomoćnik NiP-ove Naide Hote Muminović, članovi Komisije za polaganje vozačkih ispita i vlasnik autoškole

Pripadnici MUP-a KS po nalogu postupajućeg tužioca MUP-a KS provode akciju "Abstergo" na čak 15 lokacija na području Kantona Sarajevo.

Osobe se sumnjiče za zloupotrebu položaja i primanje dara.

- Pod istragom Tužilaštva KS je više članova Komisije za polaganje vozačkih ispita, pomoćnik kantonalnog ministra za saobraćaj i edukaciju u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje i vlasnik jedne autoškole u Sarajevu. Tužilaštvo KS ih tereti za uzimanje mita od kandidata koji su polagali vozački ispit - navela je portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić.

Inače, Kemo Zilić je pomoćnik ministrice Naide Hote-Muminović u Ministarstvu odgoja i obrazovanja za sektor saobraćaja i edukacije.