Najveća zapljena droge u historiji Srbije: U selu kod Kruševca "palo" čak pet tona marihuane

Velika akcija Ministarstva unutrašnjih poslova sprovedena je u selu Konjuh kod Kruševca, tokom koje je zaplijenjena ogromna količina narkotika.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, policija je oduzela oko pet tona marihuane, četiri automatske puške i zolju.

Akciju su zajednički sproveli MUP i Uprava kriminalističke policije, a prema operativnim saznanjima, dio droge bio je namijenjen za srbijansko tržište, dok je manji dio planiran za zemlje Evropske unije.

Vrijednost zaplijenjene robe procjenjuje se na oko 10 miliona eura, što ovu akciju svrstava među najveće u posljednjih nekoliko godina.

Ovo je rekordna zapljena narkotika u istoriji srbijanske policije. Dok je tokom cijele prošle godine ukupno zaplijenjeno 6,1 tona različitih droga, sada je u jednoj akciji oduzeto pet tona. Za poređenje, do sada je najveća pojedinačna zapljena iznosila manje od dvije tone, što jasno pokazuje koliki je obim ove intervencije.

Očekuje se dolazak ministra policije Ivice Dačića na lice mjesta.