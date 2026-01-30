Bivši uposlenik MVP-a BiH: "Rođo" više od 200 puta prilagao lažne račune i stekao skoro 68 hiljada KM

Sud Bosne i Hercegovine je 5.1.2026. godine potvrdio optužnicu protiv optuženog Mirka Perišića, nadimka "Rođo", kojom se optuženi tereti da je, radnjama opisanim u optužnici, počinio krivično djelo prevara u službi iz člana 222. stav 3. KZBiH u vezi sa stavom 1. istog člana, sve u vezi sa članom 54. istog Zakona.

U optužnici se navodi da je optuženi Mirko Perišić, službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine, kao zaposlenik Ministarstva vanjskih poslova BiH, raspoređen na radno mjesto vozač – obezbjeđenje u Kabinetu zamjenice ministra, u periodu od 10.5.2007. do 26.10.2012. godine, u namjeri da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist, podnosio lažne obračune Ministarstvu vanjskih poslova BiH, na osnovu lažnih – krivotvorenih hotelskih računa hotela „Bosna" a.d. Banja Luka i hotela „Palace" a.d. Banja Luka, na svoje ime, za usluge smještaja u Banjoj Luci, svjestan da se radi o krivotvorenim hotelskim računima, čime je doveo u zabludu ovlaštene osobe u Ministarstvu vanjskih poslova BiH da izvrše nezakonite isplate, pribavivši tako za sebe protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 67.554,00 KM, za koji iznos je oštećen budžet Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, odnosno budžet Bosne i Hercegovine.