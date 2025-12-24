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OŠTETIO DRŽAVNI BUDŽET

Podignuta optužnica protiv bivšeg uposlenika MVP-a: "Rođo" više od 200 puta prilagao lažne račune i stekao nezakonitih 67.544 KM

Podnošenjem lažnih obračuna doveo u zabludu lica ovlaštena za isplatu

Tužilaštvo BiH. Avaz

A. O.

24.12.2025

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Mirka Perišića, nadimka “Rođo”, rođenog 1959. godine u Rogatici, državljanina BiH. On se tereti da je u svojstvu službene osobe - uposlenika Ministarstva vanjskih poslova BiH na poziciji vozač -obezbjeđenje u Kabinetu zamjenice ministra u periodu od 2007. do 2012. godine, u namjeri pribavljanja nezakonite imovinske koristi u više od 260 navrata, priložio lažne - krivotvorene račune za hotelski smještaj u Banja Luci, te na taj način pribavio nezakonitu imovinsku korist u iznosu od najmanje 67.544 KM, za koje je oštetio MVP i budžet Bosne i Hercegovine.

Tereti se da je s ciljem da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist kao službeno lice u institucijama BiH, podnošenjem lažnih obračuna doveo u zabludu lica ovlaštena za isplatu na koji način mu je izvršena nezakonita isplata u iznosu većem od 50.000,00 KM, čime je počinio produženo krivično djelo - Prevara u službi iz člana 222. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

# OPTUŽNICA
# TUŽILAŠTVO BIH
# MIRKO PERIŠIĆ
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