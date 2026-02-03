Saobraćajna nesreća između Kaknja i Visokog: Učestvovali strani državljani, ima povrijeđenih

Saobraćaj na dionici regionalne ceste R-445 Kakanj–Visoko, u mjestu Dobrinje, u potpunosti je obustavljen zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila danas, potvrđeno je iz nadležnih službi.

Kako je saopćeno, u nezgodi su učestvovala dva putnička motorna vozila marke Golf i Dacia. Vozilom Golf upravljalo je lice U. B. iz Turske, dok je vozilom Dacia upravljalo lice D. M. iz Poljske.

– U saobraćajnoj nezgodi učestvovala su dva putnička motorna vozila. Vozač Golfa je tom prilikom zadobio povrede te je prebačen u Dom zdravlja radi ukazivanja ljekarske pomoći – izjavila je za "Avaz" Lejla Ekinović, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK.

Na mjestu događaja u toku je uviđaj, a saobraćaj je obustavljen do njegovog završetka. Vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce i da poštuju upute policijskih službenika na terenu.

Više informacija bit će poznato nakon završetka uviđaja.