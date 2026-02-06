"Avaz" u posjedu snimka: Muškarac usred dana zapalio automobil u centru Sarajeva

U ulici Avde Sumbula u Općini Centar jučer je došlo do paljevine automobila.

Sve se dešavalo malo prije 17 sati, usred dana.

Na snimku se vidi kako maskirani muškarac prilazi vozilu Golf i u roku od nekoliko sekundi izaziva požar na njemu.

Nakon toga trči u smjeru odakle je i došao. Prema posljednjim informacijama, još uvijek se traga za počiniocem.