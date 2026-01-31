POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Izbio požar na Aneksu: Gorjela tri automobila

Načinjena je materijalna šteta, rečeno je za "Avaz"

Sa lica mjesta. Avaz

Piše: Amila Ovčina

31.1.2026

Tri vozila noćas su gorjela kada je izbio požar u sarajevskom naselju Aneks.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a KS, došlo je do zapaljenja tri vozila u ulici Prijedorska.

- Načinjena je materijalna šteta. Kolege će vršiti uviđaj kako bi se utvrdio način na koji je došlo do zapaljenja vozila – kratko je rečeno za „Avaz“.

Za sada nije poznato da li je požar podmetnut ili je riječ o nekoj drugoj pojavi. 

Više informacija bit će poznato nakon što policija objavi zvanično saopćenje. 

# POŽAR
# ANEKS
# SARAJEVO
# MUP KS
