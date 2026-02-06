OGLASILA SE POLICIJA

U Potocima kod Mostara pronađene ljudske kosti

Na navedeni lokalitet pristupile su odgovorne osobe iz Instituta za nestale osobe BiH

Z. V.

6.2.2026

Prilikom izvođenja radova na zemljišnoj parceli u naselju Potoci kod Mostara u četvrtak su pronađene ljudske kosti.

- Policijska uprava Mostar Sjever jučer je zaprimila prijavu od N.E. (1974.), koji je naveo da je na njegovoj zemljišnoj parceli u naselju Potoci radnik A.H. prilikom izvođenja radova radnom mašinom, pronašao ostatke ljudskih kostiju - kazala je Feni glasnogovornica MUP-a HNK Ilijana Miloš.

Na mjesto događaja upućena je patrola policije, kao i dežurni policijski službenik Odjela kriminalističke policije PU Mostar, koji su postupili po prijavi.

Na navedeni lokalitet pristupile su odgovorne osobe iz Instituta za nestale osobe BiH i iz sanitarne i građevinske inspekcije Grada Mostara, kao i radnici Komunalnog koji su ostatke ljudskih kostiju prebacili u Gradsku mrtvačnicu Sutina, dodala je Miloš.

# POTOCI
# POLICIJA
# INSTITUT ZA NESTALE BIH
# MOSTAR
