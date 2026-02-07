Vodostaji u blagom porastu, gorjela obiteljska kuća u Čapljini

Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije izvijestio je da je u petak navečer u naselju Struge u Čapljini gorjela obiteljska kuća.

Kako je navedeno, Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je intervenciju na gašenju požara od 19.55 do 20.35 sati u Strugama, gdje je gorjela obiteljska kuća.

Uslijed obilnijih padavina na slivu koje se očekuju u navedenom periodu, na većini hidroloških postaja na vodnom području Jadranskog mora prognozira se porast vodostaja, posebno na poplavnom području rijeke TMT (Tihaljina-Mlade-Trebižat) i rijeke Neretve s pritokama. Upozorenje se odnosi na razdoblje do 8. veljače.

Nadležnim institucijama savjetuje se da prate situaciju i postupaju u skladu s ovlastima, pridržavajući se Federalnog operativnog plana obrane od poplava, a službama koje provode mjere zaštite, spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuje se dodatni oprez.

Iz Federalne uprave civilne zaštite objavili su da se zbog velikih padavina, korisnicima koji koriste vodu za piće s vodocrpilišta iz Grudskog Vrila, preporučuje da je prije upotrebe prokuhaju.

Na rijeci Trebižat, vodomjerna postaja Humac, u 07.30 sati, izmjeren je vodostaj od 330 cm (280 cm redovne mjere obrane od poplava, 330 cm izvanredne mjere) s trendom -/+0 cm.

Vodostaj rijeke Save je u opadanju na cijelom području kroz Posavsku županiju, dok su na području Hercegbosanske županije vodostaji rijeka i pritoka u blagom porastu. Nema dojava o izlijevanju iz korita.