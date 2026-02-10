Suđenje Osmanu Mehmedagiću Osmici: Tužilaštvo brani zakonitost oduzetih predmeta, odbrana opet osporava postupak

U Sudu Bosne i Hercegovine danas je nastavljeno suđenje optuženom bivšem direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA BiH) Osmanu Mehmedagiću Osmici zbog falsifikovanja fakultetske diplome. Prisutnima se na današnjem ročištu obratila tužiteljica Sanja Ljuboje-Romić koja se izjasnila na prigovore advokata Nermina Mulalića koje je iznio na ročištu održanom 27.01.2026. godine. Oduzeti predmeti Kako je istakla sami predmeti mogu poslužiti kao dokaz u postupku. Podsjećamo da se to odnosi na centralne jedinice i servere. Dodala je kako su oba lica dobrovoljno predala predmete istražnim organima, te da je to bilo bez ikakve prisile. Također, navela je da je postupljeno onako kako je trebalo biti. Kako je kazala Ljuboje-Romić, tužilac je poduzeo dalje radnje, pozivaju Denis Prcića koji prisustvuje, kako navodi otvaranju predmeta, ne iznosi prigovore. Inače Prcić je bio i vlasnik tih predmeta. Ipak, Prcić ne može potvrditi sa sigurnošću da su ti uređaji korišteni na Američkom univerzitetu u BiH. Ljuboje-Romić je kazala da je riječ o složenoj kompjuterskoj opremi, te da je naređeno vještačenje oduzetih predmeta i nužno je bilo da tome pristupe osobe sa stručnim znanjem. Kazala je i da su prilikom vještačenja tih predmeta korištene stručne i naučne metode koje bi i kada bi se ponovo odradile dale isti rezultat. Ljuboje-Romić dodala je da ne postoji povreda prava optuženog.

Istakla je da su podaci u elektronskoj formi, te da je moguće provjeriti da li je bilo izmjena u podacima. Ljuboje-Romić izjavila je da su predmeti oduzeti na zakonit način te da nije postupano suprotno niti jednoj zakonskoj odredbi. Advokat Mehmedbašića, Mulalić izjavio je kako se na prethodnom ročištu koristio i citatima svega što su svjedoci rekli. - Ništa što smo čuli ne dovodi u pitanje nijedan argument odbrane – kaže Mulalić, koji se osvrnuo na dokaz broj 15 – akt Ministarstva unutrašnjih poslova od 22.6.2021. godine. Citirao je drugi pasus tog akta, u kojem se između ostalog navodi da su oduzeti predmeti predati Sudu BiH, da su oduzeti bez naredbe Suda i da su dobrovoljno predati Sudu BiH od Osmanbašića i Crnalića. - Zašto se obraćaju Sudu da predaju dokaze ako su poštovali ZKP – pita se advokat. Upućeni dopisi Dodao je kako je Tužilaštvo BiH uputilo dva dopisa MUP-u u kojima Tužilaštvo navodi da svjedoci mogu prepoznati uređaje. - Otvaranje predmeta nije provedeno kako treba. Tužilaštvo pokušava zaobići postupak otvaranja predmeta – dodaje Mulalić. Advokat je istakao i da su jučer dobili zapisnike od MUP-a RS i ostavit će ih Vijeću na ocjenu. Pomenuo je kako svjedoci nikada nisu potpisali ove zapisnike. - Zapisnike je trebalo predati uz optužnicu, ne samo zbog odbrane, već i Vijeća. Ponavljam, obojica su rekli da zapisnike nisu potpisali. Ako u sudnicu ulazi svjedok, trebaju postojati zapisnici. Zapisnici se odnose samo na tri servera, čak se navodi da su serveri izvedeni pod brojem 33, 34, 35, ne tiču se svih naredbi – navodi Mulalić. Osvrće se na to i da su oba svjedoka imali pristup samo jednom serveru, a postoje 32 centralne, 7 servera jedinice i 10 smeđih vreća.