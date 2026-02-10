RASVIJETLJENA TEŠKA KRAĐA

Pronađen lopov koji je iz mesdžida ukrao 20 vreća peleta

Ukraden pelet. DŽEMAT BAJRIĆI / FACEBOOK

A. O.

10.2.2026

Policijski službenici Odsjeka kriminalističke policije Policijske stanice (PS) Travnik uspješno su rasvijetlili krivično djelo "teška krađa" koje je izvršeno 7. februara, na štetu islamskog vjerskog objekta - mesdžida, u mjestu Zukići, općina Travnik.

Istog dana prijavljeno je da je od strane nepoznate osobe ili više njih ukradeno najmanje 20 vreća peleta, saopćeno je iz Ministarstva unutarnjih poslova SBK.

Poduzimajući mjere i radnje na rasvjetljavanju predmetnog kaznenog djela, policijski službenici došli su do osnove sumnje da je isto izvršio osumnjičeni T.Z., rođen 1994. godine, iz Travnika.

Protiv osumnjičenog nadležnom Kantonalnom tužilaštvu u Travniku dostavljen je izvještaj o otkrivanju krivičnog djela.

# MUP SBK
# TRAVNIK
# PS TRAVNIK
