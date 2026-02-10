Počelo suđenje kriminalnoj grupi Dine Muzaferovića: Ave Cezare, pozdravljaju te oni koji su umrli

S lancima na nogama i vezanih ruku, slovenački specijalci izveli su Cezara pred sud. Kada se prošle godine Dino Muzaferović izjašnjavao o krivici po optužbi za ubistvo Satka Kekića, u sudnici je pomenuo mene, tvrdeći da je “Avdo Avdić kriv” što je on “iza rešetaka”.

Danas je samo šutke prošao pored “krivca”. Jedno kratko suočavanje očima i onda Cezarov “bijeg”. Kolege iz Slovenije će mi reći da su primijetili kako je Muzaferović sve do danas gledao ravno u kamere. A danas je skrivao pogled, okrećući glavu lijevo-desno, kao da pozira na fotografiranju poslije hapšenja.

Početak suđenja trajao je kratko. Odbrana Dine Muzaferovića zvanog Cezar i njegovih saradnika kazala je da se nisu dovoljno pripremili za prvog svjedoka, policajca koji je koordinirao sa slovenačkim tužiteljima nakon što je 29. novembra 2024. godine u Ljubljani ubijen Satko Kekić. Odbrana je negodovala i zbog toga što u spisu postoje dvije tužilačke naredbe, izdate nakon ubistva Satka Kekića, kojima se naređuje potraga za osobom koja je, prema snimcima sa nadzornih kamera, podmetnula GPS uređaj pod Kekićev automobil. Taj GPS služio je ubicama da ga prate. Na jednoj naredbi je pisalo da je GPS postavio muškarac koji se “kretao kao patka”. Na drugoj naredbi, izdatoj istoga dana, nije pisalo. I to će, ako je suditi na osnovu prvog ročišta, biti glavni argument Cezarove odbrane da su dokazi nezakoniti. Što bi, prema njima, moglo dovesti do oslobađanja od optužbi za ubistvo Satka Kekića.

Izvori Istrage, isti oni koji su nam kazali da se Cezar umiješan u ubistvo Kekića, i da se, nakon toga skrivao u Ljubljani, tvrde da članovi Muzaferovićeve kriminalne grupe u međusobnoj komunikaciji navode da njihov šef biti oslobođen optužbi za ubistvo. I da će biti samo osuđen zbog droge i oružja koje je pronađeno u njegovom “šteku” (stanu u kojem se skrivao) u predgrađu Ljubljane.

Ubistvo Eldina Ćerimovića

Prije nego što je Satko Kekić ubijen, slovenačka policija dobila je informaciju da Dino Muzaferović namjerava ubiti ovog “svjedoka pokajnika” koji je sarađivao sa slovenačkom policijom. Ubistvo, međutim, nije spriječeno. Satko Kekić je ubijen 29. novembra 2024. godine. Ravno dvije i po godine nakon što je u Velikoj Kladuši ubijen Eldin Ćerimović.

Jedan metak u srce, drugi u trbuh bili su dovoljni da Eldin Ćerimović bude mrtav na mjestu zločina. Ubijen je početkom maja 2022. godine u Velikoj Kladuši, dok je od kuće išao prema svom radnom mjestu.