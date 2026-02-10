Počelo suđenje kriminalnoj grupi Dine Muzaferovića: Ave Cezare, pozdravljaju te oni koji su umrli

Novinar Avdo Avdić na portalu Istraga.ba objavio je detaljan tekst o početku suđenja Dini Muzaferoviću zvanom Cezar u Sloveniji. Tekst prenosimo u cijelosti.
S lancima na nogama i vezanih ruku, slovenački specijalci izveli su Cezara pred sud. Kada se prošle godine Dino Muzaferović izjašnjavao o krivici po optužbi za ubistvo Satka Kekića, u sudnici je pomenuo mene, tvrdeći da je “Avdo Avdić kriv” što je on “iza rešetaka”.
Danas je samo šutke prošao pored “krivca”. Jedno kratko suočavanje očima i onda Cezarov “bijeg”. Kolege iz Slovenije će mi reći da su primijetili kako je Muzaferović sve do danas gledao ravno u kamere. A danas je skrivao pogled, okrećući glavu lijevo-desno, kao da pozira na fotografiranju poslije hapšenja.
Početak suđenja trajao je kratko. Odbrana Dine Muzaferovića zvanog Cezar i njegovih saradnika kazala je da se nisu dovoljno pripremili za prvog svjedoka, policajca koji je koordinirao sa slovenačkim tužiteljima nakon što je 29. novembra 2024. godine u Ljubljani ubijen Satko Kekić. Odbrana je negodovala i zbog toga što u spisu postoje dvije tužilačke naredbe, izdate nakon ubistva Satka Kekića, kojima se naređuje potraga za osobom koja je, prema snimcima sa nadzornih kamera, podmetnula GPS uređaj pod Kekićev automobil. Taj GPS služio je ubicama da ga prate. Na jednoj naredbi je pisalo da je GPS postavio muškarac koji se “kretao kao patka”. Na drugoj naredbi, izdatoj istoga dana, nije pisalo. I to će, ako je suditi na osnovu prvog ročišta, biti glavni argument Cezarove odbrane da su dokazi nezakoniti. Što bi, prema njima, moglo dovesti do oslobađanja od optužbi za ubistvo Satka Kekića.
Izvori Istrage, isti oni koji su nam kazali da se Cezar umiješan u ubistvo Kekića, i da se, nakon toga skrivao u Ljubljani, tvrde da članovi Muzaferovićeve kriminalne grupe u međusobnoj komunikaciji navode da njihov šef biti oslobođen optužbi za ubistvo. I da će biti samo osuđen zbog droge i oružja koje je pronađeno u njegovom “šteku” (stanu u kojem se skrivao) u predgrađu Ljubljane.
Ubistvo Eldina Ćerimovića
Prije nego što je Satko Kekić ubijen, slovenačka policija dobila je informaciju da Dino Muzaferović namjerava ubiti ovog “svjedoka pokajnika” koji je sarađivao sa slovenačkom policijom. Ubistvo, međutim, nije spriječeno. Satko Kekić je ubijen 29. novembra 2024. godine. Ravno dvije i po godine nakon što je u Velikoj Kladuši ubijen Eldin Ćerimović.
Jedan metak u srce, drugi u trbuh bili su dovoljni da Eldin Ćerimović bude mrtav na mjestu zločina. Ubijen je početkom maja 2022. godine u Velikoj Kladuši, dok je od kuće išao prema svom radnom mjestu.
Na portalu Istraga.ba pominjali su ga nekoliko puta, kada smo pisali o kriminalnoj grupi Dine Muzaferovića, krajiškog narko bossa koji je bio povezan sa škaljarskim klanom i kojeg je procesuiranja spasio državni tužilac Džermin Pašić. Dino Muzaferović je bio na čelu narko grupe iz Velike Kladuše koja je u šumi, u blizini granice sa Hrvatskom, zasijala plantažu marihuane, a koju su, kao u filmovima o južnoameričkim kartelima, sa dugim cijevima čuvali naoružani kriminalci.
- Prema porikupljenim saznanjima proizilazi da je organizovanu grupu ljudi organizovao i rukovodio D.M. iz Velike Kladuše, a što je potvrđeno rezultatima provedenih posebnih istražnih radnji i Zapisnikom o ispitivanju osumnjičenog Eldina Ćerimovića - napisao je tužilac Džermin Pašić u optužnici u predmetu Darko Jovanović i drugi.
D.M. je Dino Muzaferović. Ali, osim u činjeničnom opisu, njegovog imena nema u Pašićevoj optužnici u predmetu protiv Darka Jovanovića i drugih optuženih u slučaju poznatom kao “Escobar” koji se odnosi na plantažu marihuane u blizini Velike Kladuše.
Ključni svjedok
Edin Ćerimović je bio šestooptuženi. I bio je ključni svjedok protiv Dine Muzaferovića, što i u samoj optužnici navodi državni tužilac Džermin Pašić.
Eldin Ćerimović, tokom svjedočenja pred tužiocem Pašićem, kao organizatora kriminalne grupe za proizvodnje marihuane označio je Dinu Muzaferovića. No, Ćerimović nije dobio nikakve mjere zaštite od tužioca Pašića koji se, u konačnici, riješio predmeta. Za Dinom Muzaferovićem Pašić nikad nije raspisao ni potjernicu. Podsjećamo, tužilac Pašić je u konkretnoim slučaju preduhitrio Tužilaštvo USK-a u ovoj akciji koje je mjesecima istraživalo i pratilo grupu Dine Muzaferovića. Nakon što je Tužilaštvo USK-a počelo pripremu za pretrese lokacija u Velikoj Kladuši i hapšenje Dine Muzaferovića koje je trebalo biti obavljeno 27. ili 28. jula 2021. godine, tužilac Pašić je, u saradnji sa Rejhanom Rakovićem (kasnije osuđen zbog korupcije) iz Granične policije BiH, proveo akciju u nedjelju, 25. jula 2021. godine. Prvoosumnjičeni Muzaferović je pobjegao. Pašić je uhapsio Darka Jovanovića, Murata Dizdarevića, Almira Pehlića, Armina Sefića, Nermina Balića i Eldina Ćerimovića. Ovaj posljednji, Edin Ćerimović, dao je iskaz u kojem je ispričao da iza proizvodnje droge stoji Dino Muzaferović. Ali Džermin Pašić za Muzaferovićem nije raspisao potjernicu. Umjesto toga, podigao je optužicu protiv Darka Jovanovića, Murata Dizdarevića, Almira Pehlića, Armina Sefića, Nermina Balića i Eldina Ćerimovića. Sud BiH se, međutim, 12. januara 2022. godne proglasio nenadležnim za Pašićevo postupanje. Optužnica je prebačena u nadležnost Tužilaštva USK-a koje je i prvo formiralo predmet. Pašić se, tako, riješio predmeta, a Dino Muzaferović je ostao na slobodi.
Sa te slobode nastavio je djelovati. Cezar je vodio poslove u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Italiji. On je naredio ubistvo Edlina Ćerimovića, prvog svjedoka-pokajnika protiv Cezara. On će, dvije i po godine kasnije, narediti i ubistvo Satka Kekića, također svjedoka-pokajnika protiv Cezarove grupe. Upucan je automatskim oružjem, a napadači su koristili crveni audi bh. tablica. Kekić je svojedobno osuđivan i na dugogodišnje zatvorske kazne zbog trgovine drogom. Njega je Sud Bosne i Hercegovine 2014. godine osudio na pet godina zatvora.
Zbog ubistva u Bosni i Hercegovini, Cezar nije optužen. Nije optužen, zahvaljujući tužiocu Džerminu Pašiću, ni zbog plantaže marihuane u Velikoj Kladuši. Zbog ubistva u Ljubljani – Cezaru je danas počelo suđenje. Mrtvi su počeli pozdravljati Cezara.