Razbojnik ušao na zadnja vrata: Opljačkana firma, oduzeto blizu 6.000 KM

Kompanija „Cotex“ Srebrenik opljačkana je 10. februara ove godine nešto poslije 19 sati, a vlasnik moli za pomoć kako bi se što prije našao razbojnik ili više njih.
Džemal Nuhanović, vlasnik firme, požalio se „Dnevnom avazu“ i kazao nam da je slučaj prijavio policiji.
Ulazak u objekt
- Ovo je već treća-četvrta pljačka u Srebreniku od decembra do danas. Bio sam u Beču na svadbi. Zvali su me ljudi iz firme ujutro i rekli da se desila pljačka, da fali novac. Pozvali su policiju i onda se ustanovilo odakle se ušlo. Desilo se obijanje s donje strane objekta. To su ulazna vrata koja malo ko poznaje – kaže nam vlasnik.
Prethodne dvije pljačke su bile kod njegovih kolega u dvije druge kompanije. Istakao je da su prije njegove kompanije opljačkani „Džeko Comerc“ Srebrenik i „Zaharex“, također u Srebreniku.
Dodao je kako je ustanovljeno i da je osoba ili više njih bila i na spratu, u kancelarijama.
- Uzeto je nešto novca i iz kancelarija. Mislim da niko ne želi ili se boji da se objave ove pljačke u Srebreniku. Otuđeno mi je blizu 5.700 KM pazara – ističe Nuhanović.
Nije prvi slučaj
Vlasnik je slučaj prijavio u Policijsku upravu Srebrenik. Nuhanoviću nije poznato ko bi mogao učiniti ovakvo razbojništvo, niti sumnja na bilo koga.
Šta kažu iz MUP-a TK?
- U vezi s Vašim upitom obavještavamo Vas da je Policijska stanica Srebrenik dana 11. 2.2026. godine zaprimila prijavu da je u toku noći 10/11. 2. 2026. godine od jednog ili više NN lica izvršena provala u prostorije pravnog lica u Srebreniku, kojom prilikom je iz unutrašnjosti objekta otuđena određena količina novca. O događaju je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a potrebne mjere i radnje poduzeli su policijski službenici PS Srebrenik i OKP PU Srebrenik koji nastavljaju dalji rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju predmetnog krivičnog djela pod nadzorom postupajućeg tužioca KTTK – rečeno je iz MUP-a TK za „Dnevi avaz“.