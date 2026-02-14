Razbojnik ušao na zadnja vrata: Opljačkana firma, oduzeto blizu 6.000 KM

Kompanija „Cotex“ Srebrenik opljačkana je 10. februara ove godine nešto poslije 19 sati, a vlasnik moli za pomoć kako bi se što prije našao razbojnik ili više njih.

Džemal Nuhanović, vlasnik firme, požalio se „Dnevnom avazu“ i kazao nam da je slučaj prijavio policiji.

Ulazak u objekt

- Ovo je već treća-četvrta pljačka u Srebreniku od decembra do danas. Bio sam u Beču na svadbi. Zvali su me ljudi iz firme ujutro i rekli da se desila pljačka, da fali novac. Pozvali su policiju i onda se ustanovilo odakle se ušlo. Desilo se obijanje s donje strane objekta. To su ulazna vrata koja malo ko poznaje – kaže nam vlasnik.