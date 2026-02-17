Uhapšen pijani pješak: Ometao saobraćaj pa "naduvao" 3,9 promila

Nesvakidašnji incident dogodio se u samom centru grada

Alkotestiranje. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

M. Až.

17.2.2026

Policija u Banjoj Luci lišila je slobode pješaka B.K. nakon što je alkotestiranjem utvrđen rekordan nivo alkohola u njegovom organizmu. Nesvakidašnji incident dogodio se 14. februara u samom centru grada.

Službenici Policijske uprave Banja Luka intervenisali su u Srpskoj ulici, gdje se navedeno lice kretalo u vidno alkoholisanom stanju. Prema navodima iz policijskog saopštenja, pješak je svojim kretanjem direktno ometao ostale učesnike u saobraćaju, što je bio povod za privođenje.

Prilikom ispitivanja prisustva alkohola, uređaj je pokazao nevjerovatnih 3,92 g/kg. Ovakva koncentracija alkohola graniči sa stanjem alkoholne kome i smatra se opasnom po život, a u saobraćajnom smislu predstavlja težak prekršaj, prenose Nezavisne novine.

