U Sarajevu uhapšen mladić: Pronađeni mu spid i marihuana

Policijski službenici Policijske uprave Centar jučer su u 15:45 sati uhapsili mladića inicijala M.S., rođen 2000. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen.

On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga (član 239. stav 3. KZ FBiH).

Prilikom pretresa kod njega je pronađeno i oduzeto šest paketića s materijom koja asocira na opojnu drogu speed i jedan paketić sa suhom zeljastom materijom koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu. Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a imenovani je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo, saopćio je MUP KS.