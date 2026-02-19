Dijete koje je na Jahorini ispalo iz žičare teško povrijeđeno: Oglasio se Olimpijski centar

- Dijete je zbrinuto, zadobilo je prijelom bedrene kosti, što je teška tjelesna ozljeda, i upućuje se u matičnu ustanovu u Novi Sad na daljnje liječenje - kazali su iz Bolnice „Srbija“.

Dijete, koje je jučer ispalo iz žičare na olimpijskoj planini Jahorini, nalazi se izvan životne opasnosti, kazali su jutros za BN TV iz Bolnice „Srbija“ u Istočnom Sarajevu.

Podsjetimo, jučer se na Jahorini dogodio težak incident kada je dijete ostalo visjeti sa žičare, a potom palo na tlo s visine od nekoliko metara.

Prema iskazima, dijete se držalo rukama za korpu žičare dok su skijaši koji su se nalazili ispod pokušavali reagovati i ublažiti pad.

O svemu se oglasio i Olimpijski centar Jahorina koji je kazao da je do ispadanja djeteta iz žičare došlo na polaznoj stanici šestosjeda Ogorjelica. Naglašavaju da je dijete bilo u pratnji majke i još jednog djeteta.

- Odmah po uočavanju problema, žičara je zaustavljena, a spasilačka služba je reagovala u najkraćem mogućem roku i profesionalno pružila pomoć na licu mjesta. Dijete je zbrinuto, a potom je organizovan medicinski transport - kazali su.

Kazali su da je sigurnost posjetilaca njihov apsolutni prioritet i da se svi propisani sigurnosni protokoli na žičari primjenjuju.

- Sve okolnosti ovog događaja bit će dodatno sagledane u saradnji s nadležnim službama - rečeno je iz Olimpijskog centra Jahorina.