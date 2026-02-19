IZVAN ŽIVOTNE OPASNOSTI

Dijete koje je na Jahorini ispalo iz žičare teško povrijeđeno: Oglasio se Olimpijski centar

Zadobio prijelom bedrene kosti

Dijete palo iz žičare. Screenshot

Dž. R.

19.2.2026

Dijete, koje je jučer ispalo iz žičare na olimpijskoj planini Jahorini, nalazi se izvan životne opasnosti, kazali su jutros za BN TV iz Bolnice „Srbija“ u Istočnom Sarajevu.

- Dijete je zbrinuto, zadobilo je prijelom bedrene kosti, što je teška tjelesna ozljeda, i upućuje se u matičnu ustanovu u Novi Sad na daljnje liječenje - kazali su iz Bolnice „Srbija“.

Podsjetimo, jučer se na Jahorini dogodio težak incident kada je dijete ostalo visjeti sa žičare, a potom palo na tlo s visine od nekoliko metara.

Prema iskazima, dijete se držalo rukama za korpu žičare dok su skijaši koji su se nalazili ispod pokušavali reagovati i ublažiti pad.

O svemu se oglasio i Olimpijski centar Jahorina koji je kazao da je do ispadanja djeteta iz žičare došlo na polaznoj stanici šestosjeda Ogorjelica. Naglašavaju da je dijete bilo u pratnji majke i još jednog djeteta.

- Odmah po uočavanju problema, žičara je zaustavljena, a spasilačka služba je reagovala u najkraćem mogućem roku i profesionalno pružila pomoć na licu mjesta. Dijete je zbrinuto, a potom je organizovan medicinski transport - kazali su.

Kazali su da je sigurnost posjetilaca njihov apsolutni prioritet i da se svi propisani sigurnosni protokoli na žičari primjenjuju.

- Sve okolnosti ovog događaja bit će dodatno sagledane u saradnji s nadležnim službama - rečeno je iz Olimpijskog centra Jahorina.

# ŽIČARA
# JAHORINA
