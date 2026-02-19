Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U DVA KANTONA

Velika akcija SIPA-e: Pronađeno sedam kilograma droge i oružje, šest osoba uhapšeno

Državna agencija za istrage i zaštitu provodi opsežne pretrese na ukupno 12 lokacija na području Bihaća, Cazina, Bosanske Krupe i Mostara

SIPA provela akciju. SIPA (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

19.2.2026

Državna agencija za istrage i zaštitu provodi opsežne pretrese na ukupno 12 lokacija na području Bihaća, Cazina, Bosanske Krupe i Mostara, gdje su već pronađene značajne količine kokaina, heroina i marihuane, dok je šest osoba lišeno slobode.

Operativna akcija pod nazivom "Virus" realizuje se u saradnji SIPA-e s Ministarstvom unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i Ministarstvom unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

U sklopu aktivnosti vrše se pretresi stambenih i pomoćnih objekata, kao i pokretnih stvari, na 12 lokacija u navedenim gradovima.

Pretresi se provode po naredbama Kantonalnog suda u Bihaću i Opštinskog suda u Mostaru, uz nadzor Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona Bihać i Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona. Aktivnosti se poduzimaju zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo "Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga", propisano Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

Tokom dosadašnjih pretresa otkriveno je i privremeno oduzeto oko dva kilograma bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na kokain, oko pet kilograma zelene biljne materije koja asocira na kanabis, te 30 grama smeđe praškaste materije koja asocira na heroin.

Osim narkotika, pronađena su i tri pištolja s municijom, mobilni telefoni, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Šest uhapšenih osoba će, nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, biti predato u dalju nadležnost navedenih tužilaštava.

# DROGA
# BIHAĆ
# ORUŽJE
# BOSANSKA KRUPA
# CAZIN
# USK
# MOSTAR
# SIPA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.