Saobraćajna nesreća: Pješak udaren na Ilidži

Na području Ilidže dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povrijeđen pješak, potvrđeno je za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a KS.

Na lice mjesta odmah su upućeni policijski službenici, kao i ekipa Hitne pomoći, koja je povrijeđenoj osobi ukazala prvu medicinsku pomoć.

Nakon zbrinjavanja, pješak je prevezen na dalje medicinske preglede radi utvrđivanja stepena zadobijenih povreda.

Saobraćaj na ovoj dionici odvijao se usporeno tokom trajanja uviđaja, a vozačima je upućen apel na dodatni oprez.

Više informacija o uzrocima i okolnostima nezgode očekuje se nakon završetka istrage.