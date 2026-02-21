Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRI OSOBE POVRIJEĐENE

Tučnjava u Prijedoru: Učestvovali žene i muškarci

Policijski službenici preduzimaju sve potrebne mjere kako bi utvrdili okolnosti prijavljenog narušavanja javnog reda i mira

MUP RS: Tri osobe povrijeđene. MUP RS(Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

21.2.2026

Tri osoba su povrijeđene u tučnjavi koja se dogodila ispred jednog ugostiteljskog objekta u Prijedoru, a u kojoj su učestvovali muškarci i žena.

Policija je intervenirala u noći s petka na subotu oko 2 sata nakon dojave o narušavanju javnog reda i mira, a povrijeđenima je pružena pomoć.

Pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, policijski službenici preduzimaju sve potrebne mjere kako bi utvrdili okolnosti prijavljenog narušavanja javnog reda i mira.

Policija je, potom, oko 3.30 časova postupila po prijavi da je javni red i mir narušen na drugoj lokaciji u Prijedoru, te je tom prilikom uhapšen muškarac iz ovog grada zbog tuče i fizičkog napada na štetu drugog muškarca iz Prijedora.

# PRIJEDOR
# TUČNJAVA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.