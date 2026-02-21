Tučnjava u Prijedoru: Učestvovali žene i muškarci

Tri osoba su povrijeđene u tučnjavi koja se dogodila ispred jednog ugostiteljskog objekta u Prijedoru, a u kojoj su učestvovali muškarci i žena.

Policija je intervenirala u noći s petka na subotu oko 2 sata nakon dojave o narušavanju javnog reda i mira, a povrijeđenima je pružena pomoć.

Pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, policijski službenici preduzimaju sve potrebne mjere kako bi utvrdili okolnosti prijavljenog narušavanja javnog reda i mira.

Policija je, potom, oko 3.30 časova postupila po prijavi da je javni red i mir narušen na drugoj lokaciji u Prijedoru, te je tom prilikom uhapšen muškarac iz ovog grada zbog tuče i fizičkog napada na štetu drugog muškarca iz Prijedora.