Uznemirujući snimak / Užas u bh. gradu: Djevojčicu na pješačkom pregazila automobilom

Nakon što je objavljen video snimak saobraćajne nesreće koja se dogodila 14. februara u Trebinju, trebinjska policija podnijela je zahtjev za prekršajni postupak protiv vozača B.R., koji je udario maloljetnog pješaka.

Kako nezvanično saznaje portal Srpskainfo, vozilom je upravljala žena, dok je povrijeđena maloljetna djevojčica.

- Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje su 14. februara 2026. godine, u 22,10 časova, na raskrsnici ulica Vidovdanska i Dušanova u Trebinju izvršili uviđaj na mjestu saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao putnički automobil marke „Kia“, kojim je upravljalo lice inicijala B.R., i maloljetni pješak - navode iz PU Trebinje.

Maloljetni pješak prošao je sa lakšim tjelesnim povredama.

O svemu navedenom obaviješteno je Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.