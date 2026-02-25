Određen pritvor Admiru Mustafiću iz Mostara zbog droge

Na prijedlog Tužilaštva HNK, rješenjem Općinskog suda u Mostaru od 24.2.2026. godine, određen je pritvor u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, prema osumnjičeniku Admiru Mustafiću, (r.1979.), iz Mostara, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo „Neovlaštena :proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz čl. 238. st.1. KZ F BiH.

Osumnjičeniku Admiru Mustafiću se stavlja na teret da je dana 21.2.2026. godine u 13.30 sati u kući koju koristi na adresi Kenjareva br. 9 u Mostaru, kod sebe neovlašteno :radi prodaje držao smeđu materiju sadržanu u dva veća omota izrađena od komada prozirne pvc kese, koja asocira na opojnu drogu „Heroin“, biljnu materiju sadržanu u prozirnoj pvc vrećici sa patent zatvaračem koja asocira na opojnu :drogu „Cannabis“, te sivu digitalnu vagu za precizno mjerenje sa tragovima smeđe materije koja asocira na opojnu drogu „Heroin“.

Općinski sud u Mostaru je ocijenio da je sasvim utemeljeno i opravdano određivanje pritvora osumnjičeniku, jer postoje naročite okolnosti koje opravdavaju strah da će ponoviti kazneno djelo, a za to kazneno djelo može se izreći kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) godine ili teža kazna.

Osumnjičenik Admir Mustafić je povratnik u vršenju ove vrste krivičnih djela.

Kantonalno Tužilaštvo Mostar u saradnji sa MUP-om HNK - Sektorom kriminalističke policije nastavlja sa poduzimanjem istražnih radnji u ovom predmetu u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima je počinjeno ovo kazneno djelo.