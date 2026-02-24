U Mostaru uhapšena jedna osoba: Dobrovoljno predala amfetamin i vagu

Zaplijenjena droga i vaga. MUP HNK

A. O.

24.2.2026

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, Sektora kriminalističke policije, jučer su na području grada Mostara uhapsili jednu osobu zbog droge.

Riječ je o licu M.B. (1983.), koje je prilikom legitimisanja policijskim službenicima dobrovoljno predalo jednu digitalnu vagu za precizno mjerenje, i dvije providne PVC kesice s neutvrđenom količinom NN bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz oblasti zloupotrebe opojnih droga lice M.B. lišeno je slobode i sprovedeno u službene prostorije Sektora kriminalističke policije gdje je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

O svim preduzetim mjerama i radnjama obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Mostar, pod čijim nadzorom se provode dalje zakonom predviđene mjere i radnje.

