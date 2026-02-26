Tragedija na Ilidži: Radnik pao sa skele i poginuo na licu mjesta

Radnik koji je danas pao sa skele na Ilidži, preminuo je na licu mjesta, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

- Oko 11:30 sati Policijskoj upravi Ilidža je prijavljeno da je na gradilištu u ulici Ustanička došlo do povređivanja radnika – potvrdila je portparolka Uprave policije MUP-a KS Mersiha Novalić.

Nažalost, u 11:50 sati, ljekar Hitne pomoći je konstatovao smrt muškarca na licu mjesta.

Obaviješten je tužilac KTKS koji će rukovoditi uviđajem, a koji će obaviti pripadnici Uprave policije MUP-a KS, dodala je.