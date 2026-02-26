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POTVRDIO MUP KS

Tragedija na Ilidži: Radnik pao sa skele i poginuo na licu mjesta

Oko 11:30 sati Policijskoj upravi Ilidža je prijavljeno da je na gradilištu u ulici Ustanička došlo do povređivanja radnika, potvrdila je portparolka

Policija na terenu. Avaz (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

26.2.2026

Radnik koji je danas pao sa skele na Ilidži, preminuo je na licu mjesta, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

- Oko 11:30 sati Policijskoj upravi Ilidža je prijavljeno da je na gradilištu u ulici Ustanička došlo do povređivanja radnika – potvrdila je portparolka Uprave policije MUP-a KS Mersiha Novalić.

Nažalost, u 11:50 sati, ljekar Hitne pomoći je konstatovao smrt muškarca na licu mjesta. 

Obaviješten je tužilac KTKS koji će rukovoditi uviđajem, a koji će obaviti pripadnici Uprave policije MUP-a KS, dodala je. 

# RADNIK
# SKELA
# ILIDŽA
# MUP KS
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