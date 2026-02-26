Šveđanin koji je osuđen za ubistvo na Stupu traži da ga izruče u domovinu: "Dobijamo minimalno hrane, uslovi nisu dobri"

Osuđenik iz Švedske, koji u Bosni i Hercegovini izdržava kaznu zbog ubistva iz 2023. godine, obratio se švedskom Ministastvu pravde sa molbom da ostatak svoje 10-godišnje kazne odsluži u Švedskoj.

Kako prenosi Barometern-OT on se u molbi švedskom Ministarstvu pravde požalio na uslove u zatvoru u BiH.

- Dobijamo minimalno hrane i uslovi u zatvoru u Bosni i Hercegovini jednostavno nisu zdravi - napisao je sam u svojoj molbi.

Također, u svojoj molbi piše i o planovima za budućnost u Švedskoj. Kako prenose mediji, ovaj 28-godišnjak iz švedskog grada Kalmar, osuđen je za ubistvo i pokušaj ubistva u Sarajevu. Inače, on se sumnjiči i da je bio jedan od dvojice mladih muškaraca koji su predvodili sukob bandi u Kalmaru, ali nije osuđen ni za jedno krivično djelo u vezi sa tim sukobom.

Podsjetimo, riječ je o ubistvu iz oktobra, 2023. godine kada je na Stupu u Sarajevu ubijen švedski državljanin Haris Osterdal, koji je poznat po brojnim krivičnim djelima, a navodno je bio i vođa narko mreže. Zajedno s bratom Denisom se bavio prodajom narkotika, za šta su i osuđivani.

Za ubistvo su osuđeni El Oveiti Abdel Madžid, Hedberg Oliver Peter i Konrad Tilus na po 10 godina zatvora. O kojem je riječ od ove trojice osuđenika nije poznato. Švedski mediji su tada prenijeli da je Haris bio vođa narko mreže "Profit" te da je prije prije nekoliko godina osuđen na kaznu zatvora od četiri godine i to zbog organizovanja narko lanca.