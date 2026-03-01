Pokušali ukrasti Audi u Bijeljini pa uhapšeni

Policija iz Bijeljine uhapsila je u petak, 27. februara, S.P. i D.A. iz ovog grada, jer ih sumnjiči da su pokušali ukrasti audi na području ovog grada.

Iz Policijske uprave Bijeljina saopštili su da je lice S.P. uhapšeno zbog sumnje da je počinilo krivično djelo teška krađa u vezi sa članom pokušaj, te D.A. zbog sumnje da je počinilo krivično djelo pomaganje.

Na parking-prostoru tržnog centra pokušali ukrasti auto

"Istog dana, Policijskoj stanici Bijeljina 2 prijavljeno je da je na parking-prostoru tržnog centra na području grada Bijeljina nepoznato lice pokušalo otuđiti automobil audi, te se, vidjevši vlasnika vozila, udaljilo u nepoznatom pravcu. Brzom, efikasnom reakcijom i operativnim radom na terenu, policijski službenici su identifikovali i uhapsili osumnjičena lica", piše u saopštenju policije.

Izvršen pretres lokacija osumnjičenih i pronađen "ometač"

Dodaje se da je, na osnovu naredbe Osnovnog suda u Bijeljina, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, izvršen pretres vozila i više lokacija koje koriste osumnjičena lica, a tom prilikom je pronađen i privremeno oduzet uređaj za ometanje signala zaključavanja i otključavanja vozila "ometač", kao i automobil golf.

"Policijski službenici danas, 1. marta, će lice S.P. uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predati u nadležnost i na dalje postupanje Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini, a protiv lica D.A. slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu nadležnom tužilaštvu", ističe se u saopštenju policije.