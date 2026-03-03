Dijete preminulo u Domu za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo: Smrt bebe nije riješena ni nakon dvije godine

Smrt tromjesečne bebe koja je preminula 22. februara 2024. godine u Domu za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo na Bjelavama ni dvije godine kasnije nije riješena.

Porodica i dan-danas čeka na bilo kakvo saznanje, a istraga je i dalje u toku.

Tužilačka odluka

- U predmetu koji se odnosi na okolnosti smrti bebe bit će donesena tužilačka odluka po okončanju svih provjera i procesnih radnji – rečeno je iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za „Dnevni avaz“.

Bebu je u Dom smjestio Centar za socijalni rad 14. februara prilikom hapšenja njenog oca M. Z. zbog nasilja u porodici nad bivšom suprugom. Tom prilikom beba je bila s njim i on je tražio da je preuzme Centar. Otac je u međuvremenu pušten iz pritvora.

Uvjetna kazna zatvora

- U predmetu protiv muškarca inicijala M. Z., Tužilaštvo KS je podiglo optužnicu zbog krivičnog djela nasilje u porodici prema bivšoj supruzi. Općinski sud u Sarajevu izrekao mu je prvostepenu presudu 7. 11. 2025. godine i osudio ga na uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca, s tim da se kazna neće izvršiti ukoliko u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo. Tužilaštvo KS je na ovu presudu uložilo žalbu. Istovremeno, donesena je naredba o obustavi istrage protiv M. Z. jer nije bilo dovoljno dokaza da je počinio krivično djelo oduzimanje djeteta ili maloljetnika na štetu 11-godišnjakinje – odgovor je na upit „Dnevnog avaza“.

Alma Biberović, pravna zastupnica majke preminulog djeteta, ranije je za medije potvrdila da je djevojčica bila zdrava, te osporava način na koji je dijete izuzeto iz porodice.

Prema nezvaničnim informacijama „Dnevnog avaza“, beba je preminula tokom hranjenja u Domu. Također, nezvanično saznajemo i da postoje novi dokazi koji će biti predati Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Neprovođenje istrage

U 2024. godini, majka preminule bebe pokrenula je postupak protiv Centra za socijalni rad zbog smještanja djevojčice u Dom.