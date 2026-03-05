Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SISTEM ZAKAZAO

Otac tvrdi da je invalidno dijete dva puta vraćeno iz bolnice: “Moj sin trpi bolove i epileptične napade zbog zuba”

Ne očekujem nikakav poseban tretman zato što sam doktor, ali očekujem da se prema invalidnom djetetu postupa humano, ističe

Otac tvrdi da je invalidno dijete dva puta vraćeno iz bolnice. Facebook

Piše: Irmela Šabanović

5.3.2026

Osman Šahin, devetnaestogodišnji mladić s teškim invaliditetom i cerebralnom paralizom, već mjesecima trpi jake bolove zbog problema sa zubima. Njegov otac, Ahmed Šahin, tvrdi da zbog bolnog zuba dobija i epileptične napade te da je situacija postala neizdrživa jer zahvat koji bi mu olakšao stanje još uvijek nije urađen.

Prema riječima oca, Osmana su dva puta vozili iz Sarajeva u bolnicu Nova Bila kod Travnika, gdje je bio planiran stomatološki zahvat pod općom anestezijom. Međutim, oba puta su vraćeni bez obavljenog zahvata.

– Moj sin ima 19 godina, teški je invalid i ne može govoriti, sjediti niti objasniti da ga boli. Zbog zuba dobija epileptične napade. Dva puta sam ga vozio na zahvat i oba puta su nas vratili. To je rutinska procedura koja traje oko dva sata, a dijete i dalje trpi bolove - kaže otac za "Avaz".

Navodi da su ih i prošle sedmice vratili iz bolnice bez obavljenog zahvata, uprkos prethodnim pripremama.

Šahin smatra da je razlog odbijanja liječenja njegovog sina najvjerovatnije strah doktora da zahvat obave na invalidnom djetetu što je, prema njegovim riječima, zaista teško povjerovati.

Otac Osmanove borbe je doktor Ahmed Šahin, pedijatar iz Gaze sa 27 godina iskustva u radu s djecom i hitnoj pomoći. Od 1997. godine radio je u dječijim bolnicama u Gazi, a tokom posljednjih ratnih dešavanja bio je među ljekarima na prvoj liniji, liječeći ranjene i najugroženije.

Zbog teške situacije u Palestini bio je primoran napustiti dom i doći u Bosnu i Hercegovinu. Nakon što je dobio dozvolu za rad od Ljekarske komore u BiH, zaposlen je u novootvorenoj ASA Bolnici u Sarajevu, gdje je nastavio raditi kao doktor medicine u urgentnom odjeljenju.

Ipak, kaže da mu je danas najteže u ulozi oca.

– Ne očekujem nikakav poseban tretman zato što sam doktor, ali očekujem da se prema invalidnom djetetu postupa humano i da dobije potrebnu medicinsku pomoć. Najteže mi je gledati kako trpi bolove, a znati da se problem može riješiti - poručuje Šahin.

# ZDRAVSTVENI SISTEM
# NOVA BILA
# BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.