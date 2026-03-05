Otac tvrdi da je invalidno dijete dva puta vraćeno iz bolnice: “Moj sin trpi bolove i epileptične napade zbog zuba”

Osman Šahin, devetnaestogodišnji mladić s teškim invaliditetom i cerebralnom paralizom, već mjesecima trpi jake bolove zbog problema sa zubima. Njegov otac, Ahmed Šahin, tvrdi da zbog bolnog zuba dobija i epileptične napade te da je situacija postala neizdrživa jer zahvat koji bi mu olakšao stanje još uvijek nije urađen.

Prema riječima oca, Osmana su dva puta vozili iz Sarajeva u bolnicu Nova Bila kod Travnika, gdje je bio planiran stomatološki zahvat pod općom anestezijom. Međutim, oba puta su vraćeni bez obavljenog zahvata.

– Moj sin ima 19 godina, teški je invalid i ne može govoriti, sjediti niti objasniti da ga boli. Zbog zuba dobija epileptične napade. Dva puta sam ga vozio na zahvat i oba puta su nas vratili. To je rutinska procedura koja traje oko dva sata, a dijete i dalje trpi bolove - kaže otac za "Avaz".

Navodi da su ih i prošle sedmice vratili iz bolnice bez obavljenog zahvata, uprkos prethodnim pripremama.

Šahin smatra da je razlog odbijanja liječenja njegovog sina najvjerovatnije strah doktora da zahvat obave na invalidnom djetetu što je, prema njegovim riječima, zaista teško povjerovati.