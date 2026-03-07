Hladnokrvni napad u Zagrebu: Starac (85) s nožem opljačkao tri trgovine

U zagrebačkom Državnom odvjetništvu podignuta je optužnica protiv 85-godišnjaka zbog tri razbojništva i jednog pokušaja istog krivičnog djela.

On se tereti da je tokom jeseni prošle godine, prijeteći nožem, pljačkao trgovine na području Zagreba.

Optužnicom se muškarac, rođen 1941. godine, tereti da je u razdoblju od 22. septembra do početka oktobra 2025. godine ušao u četiri trgovine u Zagrebu.

U svakoj od njih, s namjerom stjecanja imovinske koristi, uz prijetnju nožem od zaposlenica je tražio da mu predaju novac iz blagajne.

U tri trgovine zaposlenice su mu, iz straha, predale novac, čime se okoristio za ukupan iznos od 1.100 eura.

U jednoj od trgovina nije uspio u svom naumu te je pobjegao bez plijena.