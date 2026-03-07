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NAJOŠTRIJA OSUDA

Nakon napada na maloljetnika u Kočinama: Medžlis IZ Mostar pozvao na odlučnu reakciju institucija

Također je istaknuto da je svako nasilje nedopustivo i da u njegovoj osudi ne smije biti razlike, bez obzira gdje i kome se ono dogodilo

Dino. ef. Maksumić. Avaz

A. O.

7.3.2026

Medžlis Islamske zajednice Mostar najoštrije osuđuje brutalni napad na maloljetnika koji se dogodio u mostarskom naselju Kočine. 

Kako su prenijeli mediji, riječ je o izuzetno brutalnom i hladnokrvnom napadu kojem su svjedočili i drugi maloljetnici, što mora ozbiljno zabrinuti cjelokupno društvo.

Iako su brojne institucije, a posebno obrazovne ustanove, uključene u aktivnosti prevencije i podizanja svijesti o vršnjačkom nasilju, jasno je da je odgovornost svih nas da zajednički djelujemo u suzbijanju ovakvih pojava. Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Mostar mr. Dino-ef. Maksumić pozvao je sve nadležne institucije, a posebno roditelje, da ulože maksimalan trud u odgoj svoje djece, naglašavajući da kućni odgoj nema alternativu. „Razgovor s djecom o vršnjačkom nasilju, njegovoj pogubnosti i posljedicama koje ono nosi mora biti stalni dio odgojnog procesa“, navodi se u saopćenju.

Također je istaknuto da je svako nasilje nedopustivo i da u njegovoj osudi ne smije biti razlike, bez obzira gdje i kome se ono dogodilo. 

Posebno zabrinjava činjenica da se ovaj događaj desio u mjesecu ramazanu, mjesecu međusobne milosti, razumijevanja i brige o drugome. Prema informacijama iz medija, napadnuti maloljetnik bio je na putu u džamiju kako bi obavio teravih-namaz, posebnu ramazansku molitvu.

Medžlis Islamske zajednice Mostar poziva nadležne organe Ministarstva unutrašnjih poslova HNK-a da u najkraćem roku rasvijetle sve okolnosti ovog slučaja i poduzmu zakonom predviđene mjere, kako bi se odgovorilo na opravdanu zabrinutost roditelja, djece i svih građana, saopćeno je. 

# MEDŽLIS IZ MOSTAR
# MALOLJETNIK
# MOSTAR
# KOČINE
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