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U MJESTU DOBOJ ISTOK

Oglasio se MUP TK o stravičnoj nesreći: Stradao 80-godišnji pješak

Saobraćaj se na navedenoj dionici magistralnog puta odvija jednom saobraćajnom trakom, saopćeno je iz MUP-a TK

Sa mjesta nesreće. Avaz

A. B.

10.3.2026

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona oglasilo se nakon stravične nesreće koja se dogodila danas poslijepodne u mjestu Doboj Istok.

- Danas, 10.3.2026. godine oko 16.15 sati na magistralnom putu M 4 u mjestu Doboj Istok dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali teretno motorno vozilo i pješak rođen 1946. godine. U ovoj saobraćajnoj nezgodi smrtno je stradao pješak, čiju smrt je na mjestu događaja konstatovao ljekar Doma zdravlja Doboj Istok. Uviđaj pod nadzorom kantonalnog tužioca provode policijski službenici Policijske uprave Gračanica – navode iz policije.

Saobraćaj se na navedenoj dionici magistralnog puta odvija jednom saobraćajnom trakom, saopćeno je iz MUP-a TK. 

# MUP TK
# DOBOJ ISTOK
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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