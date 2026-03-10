Oglasio se MUP TK o stravičnoj nesreći: Stradao 80-godišnji pješak

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona oglasilo se nakon stravične nesreće koja se dogodila danas poslijepodne u mjestu Doboj Istok.

- Danas, 10.3.2026. godine oko 16.15 sati na magistralnom putu M 4 u mjestu Doboj Istok dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali teretno motorno vozilo i pješak rođen 1946. godine. U ovoj saobraćajnoj nezgodi smrtno je stradao pješak, čiju smrt je na mjestu događaja konstatovao ljekar Doma zdravlja Doboj Istok. Uviđaj pod nadzorom kantonalnog tužioca provode policijski službenici Policijske uprave Gračanica – navode iz policije.