Teška saobraćajna nesreća u Sarajevu, nije poznato ima li povrijeđenih

U Sarajevu se jutros desila saobraćajna nesreća u naselju Bare-Šip.
Na vozilima je pričinjena značajna materijalna šteta, ali još uvijek nije poznato ima li povrijeđenih osoba.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Na vozilima je pričinjena značajna materijalna šteta, ali još uvijek nije poznato ima li povrijeđenih osoba
U Sarajevu se jutros desila saobraćajna nesreća u naselju Bare-Šip.
Na vozilima je pričinjena značajna materijalna šteta, ali još uvijek nije poznato ima li povrijeđenih osoba.
Iz Operativnog centra MUP-a KS kazali su da još uvijek ne raspolažu infromacijama.
Na tom putnu pravcu stvorile su se velike gužve, saobraća se usporeno.
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