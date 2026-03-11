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Teška saobraćajna nesreća u Sarajevu, nije poznato ima li povrijeđenih

Na vozilima je pričinjena značajna materijalna šteta, ali još uvijek nije poznato ima li povrijeđenih osoba

Mjesto nesreće - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Piše: Evelin Trako

11.3.2026

U Sarajevu se jutros desila saobraćajna nesreća u naselju Bare-Šip. 

Na vozilima je pričinjena značajna materijalna šteta, ali još uvijek nije poznato ima li povrijeđenih osoba.

Iz Operativnog centra MUP-a KS kazali su da još uvijek ne raspolažu infromacijama.

Na tom putnu pravcu stvorile su se velike gužve, saobraća se usporeno.

# ŠIP
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# BARE
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